La météo était au rendez-vous… et cet été, ce n’est pas anodin. Privés de "Retrouvailles" en 2020, pour cause de covid, les Liégeois ont donc été doublement heureux de retrouver cet événement apprécié et populaire. Durant deux jours à la rentrée, depuis près de 30 ans, plusieurs centaines de tentes sont dressées (au parc de la Boverie) pour accueillir les Liégeois au sens large. L’objectif est clair : faire découvrir les différentes activités qu’ils pourront pratiquer durant l’année… on retrouve ici des associations tant culturelles que politiques, sportives ou pédagogiques.

"Nous avons un peu espacé les tentes au village gourmand pour éviter les trop gros rassemblements et la disposition permet une bonne circulation dans le parc", nous confiait ce dimanche Pierre Luthers, responsable de l’ASBL Enjeu, qui organise l’événement. "Avec cette météo et notre absence l’an dernier, je constate que les Liégeois étaient vraiment heureux de revenir. Cette année, nous avons d’ailleurs eu beaucoup de monde le samedi, dès le matin alors que traditionnellement le gros jour, c’est le dimanche". Point d’orgue de ce dimanche précisément, la prestation du Chœur de Saint-Petersbourg, qui devait jouer depuis les marches du musée Boverie, face au village gourmand.

Entre les stands des partis politiques, des mutualités, de réflexologie, de yoga, de sports en tout genre… un nouveau village avait aussi posé ses valises, celui de la Mobilité (près de la Volière)…

"Notre objectif est vraiment de rassembler tous les acteurs de la mobilité qui existent à Liège", explique-t-on au cabinet de Gilles Foret, échevin de la Mobilité, "pour montrer la multiplicité de l’offre". Une mobilité observée sous le prisme du tram qui attirait les curieux et autour duquel la mobilité douce avait la cote. "Nous y avons d’ailleurs installé un vaste parking pour vélo" ; le meilleur moyen d’arriver au parc de la Boverie sans devoir se garer trop loin… Dans le village, on retrouvait des partenaires de mobilité alternatives comme les trottinettes Dott, Rayon 9, le stand Vélocité ou encore Cambio.