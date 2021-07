Les fédérations du commerce (Comeos) et des assurances (Assuralia), ont annoncé ce jeudi, à Pepinster, le lancement de l’action "Commerce cares" qui vise à soutenir les victimes des inondations… Comment ? En leur accordant des ristournes sur leurs achats.

Cette action permettra donc aux sinistrés, après obtention d’une attestation de leur assureur, de bénéficier de réductions dans une série de magasins non-alimentaires entre la 4 août et le 4 septembre.

"Nous allons les aider. Tous les commerçants ont déjà fait beaucoup sous forme de dons ces dernières semaines. Aujourd’hui, certains veulent faire un effort supplémentaire pour les victimes des inondations en organisant une vaste action de solidarité durant le mois d’août", explique Dominique Michel, CEO de Comeos.

L’action, qui se déroulera donc durant un mois dès ce mercredi 4 août, vise uniquement les victimes des inondations qui, sur présentation d’une attestation de leur compagnie d’assurances pourront ensuite bénéficier d’une réduction substantielle sur leurs achats.

"Solutions rapides"

"Depuis le début des intempéries, les assureurs, courtiers et agents d’assurance se sont mobilisés pour venir en aide aux victimes tant sur le plan matériel que financier. Ils sont massivement confrontés à des familles et des entreprises qui cherchent des solutions rapides", poursuit Hein Lannoy, CEO d’Assuralia. "En collaborant avec d’autres fédérations et en recherchant des solutions créatives, nous pouvons contribuer au redémarrage de ces ménages et de ces entreprises".

Les magasins participants sont sur www.commercecares.be. Les réductions varient selon les chaînes.