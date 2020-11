On le sait, les services de livraison de colis de Bpost sont actuellement submergés. Et ce n’est pas ce qui s’est passé jeudi au centre de tri d’Awans qui va aider à résorber les retards.

En début de soirée, les pompiers et la police locale y ont en effet été appelés pour une intervention peu commune. Un colis en provenance de Chine et ayant transité par Liege-Airport venait en effet d’être endommagé avec une conséquence étonnante : l’évasion dudit colis de plusieurs scarabées bien vivant et mesurant environ 5 centimètres.

Prises de panique, plusieurs personnes se sont mises à hurler tétanisées par la vue de ces bestioles, alors que d’autres quittaient précipitamment leur poste de travail.

Interdit

L’alerte donnée et les pompiers arrivés, les scarabées ont été capturés placés dans un bocal et tout est alors rentré dans l’ordre.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que ce genre de mésaventure se produit dans les centres de tri postaux, avec la découverte d’autres animaux vivants, parfois bien plus effrayants. Selon Bpost des colis abritant mygales et autres serpents ont en effet été découverts.

Rappelons à ce titre que le transport d’animaux vivants par colis postal est formellement interdit. Le destinataire du colis a été identifié et sera prochainement entendu.