C’est la proposition du PTB qui est, pour l’instant, accueillie favorablement.

L’actualité d’Ogeo Fund, fonds de pension de l’intercommunale Enodia, 5e fonds de pension de Belgique gérant les pensions de quelque 4 200 travailleurs du service public liégeois… n’est pas un long fleuve tranquille, c’est le moins que l’on puisse écrire.

Après avoir défrayé la chronique relativement à ses investissements risqués (immobiliers notamment), le fonds de pension vient en effet de faire l’objet d’un sévère rapport de la FSMA (autorité des services et marchés financiers)… mettant en lumière notamment une gestion jugée pour le moins défaillante (prêt illégal, conflits d’intérêts…).

Mais au milieu de ce pesant dossier, deux biens immobiliers achetés par Ogeo Fund il y a respectivement 15 et 8 ans, polémiques eux aussi puisque restés vides malgré les frais engendrés par leur achat et leur réhabilitation, pourraient quelque peu "redorer" le blason d’Ogeo Fund. Comment ? Par une dimension sociale… assez inattendue. C’est le PTB en effet qui a émis l’idée cette semaine : pourquoi ne pas utiliser ces deux bâtiments inoccupés - en l’occurrence le 46 boulevard Piercot (qui devait faire office de siège social d’Ogeo) et le prestigieux manoir Berthe situé dans le parc de Cointe (qui devait quant à lui devenir un centre d’affaires), pour y loger des personnes sans-abri ?