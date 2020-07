En période scolaire, l'AMO La Débrouille organise une école de devoirs afin d'aider des enfants/adolescents qui éprouvent des difficultés et ce, en divers lieux du territoire sérésien. Afin de répondre à la demande de parents ayant émis des craintes au niveau des apprentissages, sachant que ceux-ci ont été chamboulés en raison de la pandémie de coronavirus, l'équipe a décidé de proposer des séances de rattrapage scolaire.

"En juin, lorsque l'école a repris, des parents d'enfants que nous connaissons nous ont dit qu'ils avaient peur de remettre leurs enfants à l'école à cause du virus mais qu'ils savaient néanmoins qu'ils en avaient besoin", souligne Melody Salentiny, agent administratif à La Débrouille.

L'équipe a donc décidé de mettre en place des séances de rattrapage scolaire sachant que tous les parents ne peuvent pas financièrement assumer des cours de remédiation durant les vacances... Ici, à La Débrouille, la prise en charge est gratuite grâce à un subside de l'ONE mais il est clair que ces séances sont organisées sur base des moyens disponibles... Le nombre d'enfants/adolescents qui pourront être accueillis, également en raison des mesures sanitaires, est donc limité... Premiers arrivés, premiers servis!

"Ces séances sont prévues pour le primaire et pour le secondaire. Nous commençons avec le secondaire au cas où il y aurait des examens de repêchage. Un programme a été fixé en fonction des disponibilités des professeurs avec lesquels nous travaillons", explique-t-elle. "Pour le primaire, pas de programme fixé mais nous demandons que les enfants se présentent avec une matière qui pose problème en vue d'une remise à niveau avant la rentrée".

Concrètement, pour le secondaire, les sessions de travail se dérouleront du lundi 17 au vendredi 21 août, selon deux sessions de 2 h par jour, soit de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h. Au programme? Français lundi et mardi, anglais le mercredi et enfin maths/sciences jeudi et vendredi.

Pour le primaire, les sessions sont prévues, à raison de 1 h 30, du lundi 24 au vendredi 28 août, également sur base de deux sessions par jour, soit de 10 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h.

Pour y participer, il est impératif de s'inscrire sachant que les groupes seront limités à 5 élèves maximum! Infos et inscriptions au 04/336 71 50.