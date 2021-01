Covid-19 La police de Liège veille ; en cas de forte affluence, des mesures seront prises…

Ce lundi 4 janvier, premier jour officiel des soldes en Belgique, une foule dense a été constatée dans l’une des artères les plus commerçantes du pays, la rue Neuve à Bruxelles. Conséquence : la rue fut temporairement et partiellement fermée, pour des raisons liées à la crise sanitaire et pour éviter la formation excessive de files…

Si les soldes ont été postposées (lundi plutôt que le week-end), c’est précisément pour éviter ce genre de situation. À Liège, aucun "excès" n’a été constaté depuis ce lundi mais on nous confirme, au cabinet du bourgmestre, qu’un protocole strict existe et que, en cas de problème, des mesures seraient immédiatement prises… les soldes sont donc sous haute surveillance policière.