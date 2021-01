Mobilité C’est une des craintes de la députée MR Diana Nikolic… le tram se fait attendre.

Nous l’annoncions voici quelques semaines déjà : le tram de Liège, sa première ligne du moins, qui reliera Sclessin à Coronmeuse en passant par le centre-ville, ne sera pas opérationnel à la date annoncée et prévue dans le cahier des charges, à savoir octobre 2022… mais bien en 2023.

En réponse à une interpellation de la députée libérale Diana Nikolic, le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry, confirmait d’ailleurs cette semaine que la mise en service du tram était (théoriquement) prévue pour mai 2023. Et après ? Le ministre a laissé entendre dans la presse qu’avant de concrétiser une extension du tram vers Seraing et Herstal, il avait demandé à l’OTW d’étudier deux nouvelles lignes de bus structurantes (bus à haut niveau de service), reliant Coronmeuse à Herstal et Sclessin à Jemeppe. Bonne nouvelle ? Pas sûr.

Pour la députée libérale en effet, ces retards et cette annonce posent de nombreuses questions… et soulèvent certaines inquiétudes. "En effet, dans la question du retard tout d’abord, j’estime qu’il faut tenir au courant la Ville de Liège car de nombreux élus l’ont appris par la presse. Or c’est quand même la Ville qui est la première concernée par le tram". La Ville insiste la députée… "et les citoyens, les commerçants, l’Horeca, qui souffrent déjà énormément".

Pour Diana Nikolic, communiquer dès à présent sur un planning clair est primordial, surtout en cette période de crise…

"Pourquoi une étude ?"