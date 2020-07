La crise sanitaire liée au Covid-19 touche de nombreux secteurs. L’impact est particulièrement prégnant pour les artistes privés de scène et de leur public. Thibault Moës, comédien et président de la compagnie théâtrale liégeoise la Cie Imagin’Art ASBL, fait partie de ceux qui ne peuvent plus exercer leur art. Confiné mi-mars comme l’ensemble des Belges et nombreux citoyens de par le monde, "j’ai voulu me sentir utile durant cette période", raconte-t-il.

Déjà en contact avec la Fondation CHR Citadelle pour un précédent projet artistique, il lance alors une campagne de crowdfunding dans le but de récolter des fonds pour l’achat de tablettes au profit des enfants hospitalisés. L’opération "Une tablette, un sourire - #ArtistesSolidaires" peut démarrer. "Plus encore que la population, les personnes hospitalisées à long terme, et particulièrement les enfants, sont affectés par le confinement et les règles d’isolement. En mettant à leur disposition des tablettes, l’objectif est d’alléger leur cadre de vie, et de leur rendre le sourire en leur permettant de garder un lien social avec l’extérieur", explique-t-il. "L’utilisation des tablettes peut aussi rendre plus agréable le parcours entre la chambre et la salle d’opération via une application".

3 000 euros

Soutenu par plusieurs partenaires, Thibault Moës espère décrocher 3 000 euros pour cette levée de fonds dont la clôture est prévue le 25 juillet sur la plateforme https://artistesolidaire.com.

Pour arriver à cet objectif, le comédien a ouvert son carnet d’adresses pour faire appel aux artistes qui voudraient participer à l’opération. C’est ainsi que le dessinateur liégeois François Walthéry a accepté de signer dix exemplaires inédits du "Li P’tit Bout D’Chique" qui seront mis en vente tandis que la chanteuse Tanaë proposera un showcase en live streaming. D’autres artistes pourraient bientôt rejoindre l’opération pour atteindre la somme nécessaire qui permettra l’achat d’une dizaine de tablettes.