Lors du dernier conseil communal, de nouvelles dépenses ont été engagées en faveur du deux-roues à Liège… on le sait, avec l’arrivée du tram toujours annoncé pour 2023, la mobilité automobile sera plus complexe à Liège, où le piétonnier doit aussi s’agrandir au détriment de la voiture. Les alternatives sont donc la marche lorsque c’est possible mais aussi le vélo. Depuis plusieurs années, l’investissement est croissant en la matière et, cette semaine un budget de près de 300 000 euros a donc été confirmé pour deux postes : des stationnements vélo et l’acquisition de vélos à assistance électrique.

Précisément, un budget de 202 948 euros a été voté au conseil ce lundi pour le déploiement de matériel de stationnement sur le territoire, en trois lots, pour des abris couverts, des box vélos sécurisés mais aussi des arceaux. Il y aura 5 nouveaux abris, 8 nouveaux box sécurisés et une cinquantaine d’arceaux. Actuellement, on compte de nombreux abris et, depuis octobre 2020, des box sécurisés, au nombre de 25 sur le territoire de Liège (chaque box comprend 4 places) ; et près de 550 places au niveau des arceaux.

Au collège de ce vendredi 10 septembre par ailleurs, l’acquisition de vélos à assistance électrique pour 90 000 euros sera présentée par l’échevin Gilles Foret. Ces vélos sont en effet destinés à la location, via Vélocité. "Lors de la mise en location des premiers vélos électriques, tout était réservé en une après-midi", consate-t-on au cabinet de la Mobilité, soulignant l’intérêt des Liégeois. Il faut dire que les conditions de location de Velocité sont particulièrement attractives puisqu’elles permettent de louer un vélo sur une période courte ou longue à des prix cassés… en 2021, la location est d’ailleurs "gratuite", pour fêter les 10 ans du projet.

Alors qu’en 2011, 300 vélos étaient mis en location, on dépasse désormais les 800, qu’ils soient "classiques", électriques, adultes et enfants…