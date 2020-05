60 deux-roues ont été livrés par Provélo

Il y a quelques jours l'SBL Provélo a livré et mis à disposition f60 vélos à assistance électrique au personnel médical du MontLégia.

Ces 60 ambassadeurs bénéficieront de ce vélo gratuitement pendant un an et d'une formation donnée plus tard dans l'année. 120 employés pourront également tester dans les prochains mois la mobilité vélo sur une période de deux mois.

Bonne route !