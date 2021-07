© Ennio C.

Maisons éventrées, voitures entassées les unes sur les autres, intérieur des maisons recouvertes de boue et d'objets improbables... La rue des Weines, à Verviers, avait des allures des champs de bataille ce vendredi. Tous les riverains et commerçants, sans exception, se sont retroussé les manches pour déblayer les innombrables détritus qui jonchent les sols, caves et trottoirs. Un jour après les terribles inondations, l'heure est au constat. En longeant la rue, l'on aperçoit certaines façades qui vacillent, des portes de garage sont totalement arrachées, le revêtement de la route laisse place à un champ de boue.