Dix-huit artistes seront exposés dans quatorze cellules vides de la ville.

A Huy, de nombreuses cellules commerciales restent vides, posant des problèmes d’attractivité pour la ville. La décentralisation de certains commerces du centre-ville au profit de la périphérie, notamment, laisse plusieurs commerces inoccupés. Un vide qui renvoie aux habitants "une image négative ainsi qu’un sentiment d’insécurité", explique le conseiller communal PS et membre de la PAC de Huy, Julien André.

Si de nombreuses idées ont déjà émergé du côté des autorités communales pour tenter d’endiguer le problème, la Régionale Présence et action culturelle de Huy-Waremme et la locale PAC Huy ont souhaité participer à la réflexion en lançant un nouveau concept à Huy : celui d’utiliser l’art pour transformer les cellules vides en galerie d’art.

Le projet "Au fil des vitrines" vient s’inscrire dans l’objectif de revitalisation du quartier rive gauche et de redynamisation du centre-ville, "en particulier en cette période de crise sanitaire", précise Julien André. "Nous avons reçu l’accord des propriétaires pour permettre à des artistes de mettre en avant leurs créations", tandis que les œuvres mettront en valeur le bâti mis en location.

Concrètement, du 17 juillet au 30 août, dix-huit artistes locaux, nationaux et internationaux seront exposés dans les vitrines des quatorze cellules retenues, réparties entre la rive gauche et la rive droite. L’exposition réunit des photographes, peintres, sculpteurs…., sélectionnés par le photographe professionnel et bien connu de la région hutoise Jérôme Heymans. Il sera notamment possible d’admirer les œuvres du peintre graffeur liégeois Toska place St Germain 7, les photographies du reporter freelance Bruno Fahy quai Dautrebande 1, les fresques du graffeur Nova Dead rue Pont des Chaînes 11, ou encore les guitares d’Alain Pire à la même adresse… Sur chaque vitrine, un QR code renverra au site web www.aufildesvitrines.com et aux coordonnées de l’artiste tandis qu’un flyer proposera la carte des vitrines embellie.