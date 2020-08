le monde d’aprèS (9/9) Les mesures covid-19 ont donné un coup de projecteur sur les sanitaires des écoles…

Ce mardi, c’est la rentrée des classes ! Une rentrée pas comme les autres, sur fond de coronavirus, même si les chiffres d’infections poursuivent leur tendance à la baisse… Les mesures les plus strictes ayant été appliquées en mai dernier pour le retour à l’école des élèves de 6e primaire, comme la constitution de groupes de maximum 10 enfants et leur installation dans des locaux permettant d’assurer une distance de sécurité entre eux et envers l’enseignant, ont été levées. Elles l’étaient d’ailleurs déjà, quinze jours plus tard, lorsque, dans le cadre de la poursuite du plan de déconfinement, toutes les classes ont été appelées à rentrer à l’école… De quoi en perdre son latin, c’est évident !

Une rentrée de septembre quasi normale donc, sur base d’un code couleur susceptible d’évoluer en fonction de cas positifs et tout en insistant sur l’importance de respecter les gestes barrières, à commencer par le lavage des mains. Ce qui avait d’ailleurs fait bondir bien des parents, en début de pandémie, lorsque les écoles ont appelé au respect de ce geste élémentaire d’hygiène alors que leurs sanitaires sont rarement des modèles d’excellence…

Des milliers d’euros !

À Flémalle, par exemple, le respect des normes fixées