On croyait l'affaire pliée, depuis l'annonce de l'exclusion du PS de Claude Dedye et suite au retrait politique de Julie Beckers, dans l'affaire du détournement de 500kg de charbon, initialement destinés aux sinsitrés et offerts à des membres de leur famille dans le besoin.

Mais ce mercredi, en réponse à une question posée par le député PTB Nabil Boukili, le ministre de la Justice, Vincent Van Quinckenborne (Open VLD), a annoncé en commission Justice, que le procureur du Roi de Liège avait donné instruction au parquet de Liège, le 2 février dernier déjà, d'ouvrir une information judiciaire, du chef de détournement.

Pour rappel, c'est en pleine séance du conseil communal de Pepinster, le 31 janvier dernier, que le bourgmestre, Philippe Godin, a accusé Claude Dedye, ex-échevin et ex-président de l'USC locale, d'avoir détourné une demi tonne de charbon, au profit de membres de sa famille... les parents de sa compagne, Julie Beckers, elle-même cheffe de groupe de son propre parti. Alors que cette dernière criait au scandale, semblant ainsi démontrer qu'elle ignorait la situation, Claude Dedye n'a pas pu nier l'évidence.

Très rapidement, la Fédération verviétoise du PS a réclamé la démission des deux élus et a, quelques jours plus tard, confirmé l'exclusion définitive de Claude Dedye.

Bien qu'il reconnaisse sa faute, Claude Dedye n'a eu de cesse, depuis les événements, de justifier son geste... "Il n'y a pas que les sinistrés qui souffrent, il y a d'autres personnes; la pauvreté touchait déjà d'autres avant les inondations, et c'est toujours le cas après. Ma conception de l'aide depuis mi-juillet est d'aider les sinistrés bien sûr mais également toutes les personnes dans le besoin", a-t-il notamment commenté.

Un choix néanmoins arbitraire qui lui a donc valu l'exclusion de son parti et, très probablement, la fin de sa carrière politique. Et qui l'expose aujourd'hui à des poursuites judiciaires.

Pour l'élu PTB Nabil Boukili, cette affaire ne peut rester sans suite : "Car l'infraction est clairement établie et d'ailleurs admise par les intéressés. Elle est d'autant plus scandaleuse qu'il s'agit d'élus qui détournent des dons destinés au sinistrés des inondations dont on connaît les besoins criants, notamment en terme de chauffage en cette période difficile".