Le 28 janvier, Loredana célèbre son anniversaire. Un événement annuel qui s’annonce aussi morose que le précédent.

Le smartphone sonne. La jeune liégeoise colle l’appareil contre son oreille. " Allô, ma petite fille, c’est papa. Vous m’avez manqué."

Loredana fond en larmes. Cela faisait un an et demi qu’elle n’avait plus entendu le son de cette voix.

Toxicomane aux tendances schizophréniques, Angelo disparait en août 2020. Brutalement. Mystérieusement. Sans autre indice précurseur si ce n’est ses visites étonnamment quotidiennes durant les deux semaines précédentes alors qu’avant cela, celles-ci étaient rares. "Rétrospectivement, je me suis dit que c’était pour faire ses adieux", énonce Loredana.

(...)