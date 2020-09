Vendredi, deux présumés dealers ont été interpellés, l'un à Liège et l'autre à Verviers. Après examen des faits par les magistrats de garde du parquet de Liège, la sentence fut la même... Direction l'instruction!

Dans le premier cas, vendredi après-midi, ce sont des policiers en patrouille dans le centre de Liège, du côté de la place du Commissaire Maigret, qui ont remarqué un attroupement de personnes. Lorsqu'ils se sont approchés du groupe, l'un des individus a aussitôt tenté de se débarrasser d'un sac en le jetant au sol. Dans ce sac, les policiers ont découvert un GSM, un peu d'argent et quelques billes de cocaïne. Les autres individus ont aussitôt désigné celui ayant lancé le sac comme étant un dealer.

A Verviers, également dans le centre, il était aux environs de 19 h lorsque des policiers ont observé un manège suspect. Il est apparu qu'un individu, depuis son véhicule, était en train de fournir deux personnes. Celles-ci ont reconnu lui avoir acheté de la drogue. Lors de la fouille, les policiers ont découvert environ 5 g de cocaïne ainsi qu'une somme d'argent non négligeable. L'intéressé, un Verviétois de 42 ans ayant pourtant une situation professionnelle, a admis qu'il revend des produits stupéfiants depuis environ un an et ce, pour raisons financières.

Tous deux ont été mis, samedi, à la disposition d'un juge d'instruction.