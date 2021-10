Sécurité Un budget de près de 90 000 euros est voté pour l’achat de ce nouveau matériel policier.

Le Collège communal a proposé ce lundi soir au conseil communal d’approuver le cahier des charges relatif à l’achat d’un nouvel outil pour la police liégeoise… des drones.

Depuis plusieurs mois déjà, la police de Liège dispose de bodycams, soit des caméras portées par chaque policier en activité et activées lorsque le policier le juge nécessaire. L’outil vise à une plus grande transparence lors des interventions mais n’avait pas convaincu l’ensemble du conseil. Dans le cas présent, il s’agirait d’un système de caméra venant en appui dans certaines missions de surveillance notamment.

"De nombreuses missions préventives et répressives sont envisageables grâce à ce matériel complémentaire aux dispositifs déjà à disposition de la Zone de Police (caméras de surveillance et hélicoptère)", ont indiqué les autorités communales, "Les récentes inondations ont par exemple montré combien ce type de dispositif souple et aérien peut apporter une aide considérable".

Concrètement, ce nouveau dispositif - à savoir deux drones pour un montant de 88 678,74 euros, un grand modèle avec caméra plus performante, système de streaming sécurisé et une grande autonomie ; un plus petit et discret pour les missions de reconnaissance des lieux - serait utilisé tant par la police administrative que la police judiciaire ou la police de la route.

Émeute, catastrophe, fuite de suspect…