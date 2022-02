Villers-le-Bouillet L’une près de la base Intermarché et l’autre sur le site de Fallais International.

Va pour deux éoliennes à construire au cœur même du zoning économique de Villers-le-Bouillet. C’est du moins le projet conjointement porté par la SPI (l’agence de développement économique pour la province de Liège) et Luminus. Elles ont introduit une demande de permis unique pour construire et exploiter deux éoliennes d’une puissance unitaire maximum de 4,2 MW, et une cabine de tête située rue de l’Avenir, en zone d’activité économique.