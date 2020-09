Il y a du changement dans les récyparcs dépendant de l’intercommunale Intradel. En effet, il est désormais possible d’y apporter non plus 1 m3, mais 2 m3 par jour, tous matériaux confondus.

"Nous pouvons désormais répondre à l’attente de nombreux citoyens et permettre de déposer plus de ressources en une visite, dans le respect des quotas annuels", explique-t-on à l’Intercommunale. Et de lister les avantages que cette modification apportera sans nul doute.

"Il y a d’abord le gain de temps pour les visiteurs. pour eux, cela signifiera une visite au lieu de deux. Il y a aussi la réduction de l’impact environnemental puisqu’il y aura moins de déplacements".

"Comme il y aura moins de visiteurs, cette modification impliquera la réduction des files au recyparc et donc une atmosphère plus sereine et ce, d’autant plus qu’il y aura une réduction des refus."

Signalons toutefois que les quotas annuels restent inchangés. Les voici :

Encombrants et encombrants non combustibles : 4 m³/an

Les déchets de bois : 3 m³/an

La frigolite : 1 m3/an

Les déchets inertes : 5 m³/an

Les déchets de construction contenant de l’amiante : 3 m³/an

Les déchets de jardin :

13 m³/an

Pneus : 5 pièces/an

Quel que soit le nombre de personnes présentes dans le véhicule ou de cartes d’identité présentées, la limite de 2 m3 reste valable par jour, par recyparc et par véhicule.