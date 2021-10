Ce samedi, le parquet de Liège a été amené à traiter deux dossiers relatifs à des faits de vol.

Le premier concerne un individu de 37 ans, un homme sans domicile fixe déjà connu de la justice. Vendredi, il a été interpellé à Liège à la suite d'une tentative de vol. Il visait des véhicules stationnés. Si l'individu n'a que moyennement reconnu les faits qui lui sont reprochés, le parquet précise qu'on l'aperçoit sur les images de vidéosurveillance en train d'essayer d'entrer dans trois véhicules. On voit également qu'il tente d'ouvrir un quatrième véhicule et qu'il y parvient. C'est à ce moment que la police est arrivée sur place. Il a été interpellé.

Déféré samedi au parquet de Liège, il a fait l'objet d'une citation accélérée en vue de comparaître devant le tribunal correctionnel.

Le second dossier est à charge d'un individu de 41 ans, également sans domicile. Vendredi, il s'est présenté dans une sandwicherie, située rue Saint-Gilles à Liège, et a demandé un sandwich à la vendeuse. Comme celle-ci le connaissait, elle lui a demandé s'il avait de quoi payer. Ce qui ne semblait pas être le cas... Selon le parquet de Liège, l'individu s'est rendu derrière le comptoir et s'est emparé de plusieurs morceaux de viande avant de pousser la vendeuse pour prendre la fuite. Cet homme était déjà connu de la justice pour six autres faits de vol au cours des quinze derniers jours. Il s'agissait, à chaque fois, de nourriture.

Multirécidiviste, il a été mis à la disposition d'un juge d'instruction.