Samedi soir, deux jeunes ont commis un délit de fuite suite à un accident rue des Jardins. Ils ont été interpellés après un autre accident.

Dans la soirée de samedi, deux jeunes Hutois ont été arrêtés et placés en geôle après avoir commis deux accidents de la route avec délits de fuite. Il était aux environs de 19 h lorsque les secours ont été appelés à la suite d’un accident avec délit de fuite commis dans la rue des Jardins à Huy, non loin du quartier de la gare. L’automobiliste a, pour une raison inconnue, perdu le contrôle de son véhicule.

Le conducteur et son passager ont pris la fuite avec le véhicule. Ils ont ensuite commis un second accident de la route alors qu’ils se trouvaient rue des Vignes. Le véhicule a fait une embardée et terminé sa course dans un poteau. Les occupants de la voiture ont pris la fuite à pied. Mais les intéressés ont été interpellés par la police de la zone de Huy.

Il est apparu que ces deux jeunes hutois sont bien connus des services de police. La société Resa a dû intervenir sur place pour réparer le poteau endommagé. Le conducteur du véhicule s’est vu retirer son permis. Il circulait sous l’effet d’alcool. Les suspects ont été placés en geôle pour la durée de la nuit. Le parquet a été informé des faits.