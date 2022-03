La cour d’assises de Liège a entendu jeudi les derniers témoins de moralité de Lucas Pianta et K., accusés d’avoir commis un vol avec circonstance aggravante de meurtre sur Jean Driesmans.

Jean Driesmans, un habitant de Saint-Nicolas âgé de 80 ans, avait été frappé à de nombreuses reprises lors d’une attaque commise le 23 février 2016 à son domicile par une bande de cinq jeunes. Ce glacier ambulant avait été tué et dépouillé d’une somme de 1 600 euros, de bijoux et d’un GSM. Lucas Pianta (24 ans) et K. (23 ans) sont les seuls à répondre de ces faits devant la cour d’assises.

L’enquête de moralité réalisée sur l’accusé Lucas Pianta a démontré qu’il est né en 1997, alors que sa mère était âgée de 17 ans. Lucas Pianta n’a pas connu, à l’époque, son père biologique. Cet homme s’était déchargé de toute responsabilité après sa naissance.

Lucas Pianta a été reconnu à l’âge de 3 ans par le nouveau compagnon de sa mère. Après une nouvelle séparation, sa mère a noué une autre relation sentimentale avec un homme qui a été violent envers lui.

Le départ pour la France de la mère de Lucas Pianta a détérioré la relation avec son beau-père. Il a alors été hébergé par sa marraine et a été suivi par le SAJ. "Sa scolarité a été chaotique, dès l’école primaire. Sa mère estime qu’il apprenait bien et qu’il obtenait de bonnes notes, mais Lucas Pianta a doublé plusieurs années", selon ses témoins.

Lucas Pianta a suivi plusieurs cours de formation. Dans ce contexte, il a tenté de travailler, mais il n’était pas assidu et n’a pas terminé certaines années de cours ou de formation avant sa majorité. Il a beaucoup joué au football et a joué un an au Standard de Liège, a-t-il été annoncé devant le tribunal.

L’enquête de moralité décrit encore Lucas Pianta comme quelqu’un de "sociable, qui aime rire et se vanter. Il se referme vite sur lui-même lorsque quelque chose lui déplaît. Il est d’un caractère passif, ni leader ni suiveur. Il se voit comme quelqu’un de naïf, immature et influençable."

Lucas Pianta a finalement fait la connaissance de son père biologique en 2017. Depuis sa sortie de prison, il aurait beaucoup changé et serait devenu plus réfléchi et plus mûr qu’avant, selon la défense.

Placements et condamnations

L’enquête de moralité réalisée au sujet de K. a révélé qu’il était né en Tchétchénie en 1999 et était arrivé en Belgique en 2002 avec sa mère. Il y a vécu jusqu’en 2019 chez sa mère.

"K. a connu une scolarité chaotique, en enchaînant les fugues. De tempérament colérique, irritable et provocateur, son comportement a dérapé lors de ses études et il a subi huit placements en institutions publiques de protection de la jeunesse (IPPJ). Après sa majorité, (NDLR : et donc après les faits qui lui valent de se retrouver devant la cour d’assises), il a été arrêté après avoir commis des braquages de librairies. Depuis sa majorité, il a déjà été jugé deux fois par la justice liégeoise", selon les autorités judiciaires.