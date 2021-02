Ce samedi, deux jeunes Bruxellois, dénommés Gabriel et Dimitri et nés en 1983 et en 1991, ont été déférés au parquet de Liège.

Et ce après avoir été interpellés à Liège suite à des faits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie.

Lesquels ont été commis ces derniers jours à Herstal et à Grâce-Hollogne.

Plusieurs victimes sont à déplorer, l'une d'entre elles ayant déposé plainte pour un préjudice estimé à 4000 euros.

Certaines d'entre elles se sont rebellées contre les auteurs présumés qui vendaient de faux smartphones.

Une procédure de citation accélérée a été requise à l'encontre de ces derniers, lesquels ne sont pas connus de la justice.