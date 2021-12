Un engin de chantier a été volé au sein de l'entreprise Carmeuse, entre minuit et une heure à Engis, dans la nuit de dimanche à lundi. Selon les premiers éléments de l'enquête en effet, deux jeunes, un mineur d'âge et un majeur, l'ont volé alors qu'ils étaient fortement alcoolisés. Ces derniers ont alors tenté de rentrer chez eux en utilisant l'engin. Ils ont été jusqu'à Seraing. Sur le trajet effectué, ils ont abîmé une façade et du mobilier urbain (plantes, panneaux de signalisation) ainsi qu'un véhicule.

Les auteurs des faits, interceptés à Seraing, devaient être entendus dans le courant de la soirée...