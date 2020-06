Ceux de Chênée et de Verviers

Ce samedi, deux magasins du groupe Colruyt (Chênée et Verviers) seront en grève, annonce ce vendredi le Setca-Liège.

Selon les travaileurs en effet, cette action fait suite à près de 4 mois pendant lesquels "le personnel de Colruyt a fait son maximum pour assurer un service de qualité aux client·es du magasin... Et ce avec trop peu de retour de la direction".

"Des aménagements ont été acceptés, y compris une extension provisoire des heures de travail. Cela a permis de répondre à l'augmentation des ventes et de satisfaire un maximum de commande en un temps record. Ces efforts ont été faits par conscience professionnelle, mais aussi pour répondre à la demande de la clientèle et de l’ensemble de la population", souligne Morgane Thomas, permanente du SETCa Verviers.

Suite à cette période difficile, le personnel de Colruyt espérait "une reconnaissance" doit-on comprendre. "Il ne demande pas la lune, il demande juste le respect. Mais il se heurte à un mur d’indifférence d’une direction qui nie ses revendications".

"Celles-ci tournent essentiellement autour d’adaptations négociées avec les délégué·es du personnel concernant les mesures prises en termes de sécurité", précise Patrick Masson, 1er Secrétaire SETCa-Liège, qui poursuit : "on peut ainsi citer la réutilisation des bacs rigides, box pliants et cartons ; la suppression programmée du flux à l’entrée; les actions commerciales augmentant la charge de travail ; le port du masque par les client·es, la possibilité de porter une visière… Ainsi que la question de la prolongation des accords « Corona » au-delà du 30 juin (augmentation de 4€ des chèques-repas, ½ heure de récupération en plus par jour)"...

Estimant ne pas être entendu à ce stade, le personnel des Colruyt de Chênée et de Verviers sera donc en grève ce samedi 20 juin 2020. "Les travailleuses et travailleurs ont déjà suffisamment payé le coût de cette crise pandémique. Il est temps qu’on les respecte !", conclut-on au Setca de Liège.