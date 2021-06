Un point important doit passer au prochain conseil communal du lundi 28 juin prochain, celui de la présentation par le collège de l’entretien de voiries dans le cadre du PIC 2019-2021.

Ainsi, la Ville de Hannut, avec son nouveau directeur technique des travaux, a inscrit la réfection de la rue Louis Snyers et de son égouttage (510 500 euros). "C’est une rue fortement abîmée par sa fréquentation", note l’échevin des Travaux Niels ‘s Heeren. Outre sa réfection, il est prévu de la réaménager : trottoirs traversants, stationnement en alternance, plantation d’arbres, bancs. "La volonté est ici de limiter la vitesse des véhicules, et améliorer le parking".

Le deuxième dossier concerne la réfection de la rue de Villers et de son égouttage (921 048 euros). "Le côté droit sera un trottoir pour piétons classique, tandis que le côté gauche sera une piste cyclopiétonne séparée de la voirie par une haie", explique le bourgmestre Manu Douette.

Enfin, le troisième et dernier dossier prévoit la rénovation de la rue Zénobe Gramme et de son giratoire ainsi que de la promenade Jean Renard (733 642 euros). Entrée de ville très importante, située aux abords du collège Sainte-Croix, et reliant la route de Wavre, "il était important de réaménager le rond-point par lequel passent des milliers de véhicules", tandis que l’esplanade va être rendue plus verte, précise le mayeur. Il est aussi prévu un élargissement du trottoir, une bande cyclable en voirie, des espaces verts et du mobilier urbain.

Les dossiers seront rentrés pour subside auprès du SPW pour le 30 juin. Après une attribution des marchés espérée fin décembre, les travaux pourraient démarrer au printemps pour les rues de Villers et Snyers, et en août 2022 pour la rue Z. Gramme.

L’investissement s’élève à un total de 2 165 191 au budget extraordinaire pour les trois rues dont 28 % de part communale, 33 % SPGE et 39 % SPW. En outre, un budget de 25 000 euros est dédié au curage d’avaloir et 70 000 euros au curage du réseau d’égouttage, les deux inscrits au budget ordinaire communal.