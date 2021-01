Jalhay Les promeneurs croisent la Croix des Fiancés peut-être sans se douter du terrible drame.

À Marie-Joseph Solheid de Xhoffraix et François Reiff.

Les deux tourtereaux se rencontrèrent en 1870 et fixèrent la date des noces pour le printemps 1871. Ils décidèrent de se rendre à Xhoffraix pour y réclamer les documents administratifs nécessaires au mariage, et rencontrer les parents de Marie.

Mais l’hiver 1870-1871 fut l’un des plus terribles de la seconde moitié du XIXe siècle, le froid et la neige paralysaient la plupart des activités. En ce mois de janvier, la neige était abondante et le temps ne s’améliorait pas. Pourtant, Marie s’entêtait à rentrer chez elle. Elle et François ne se rallièrent donc pas aux avis des amis qui tentèrent de les décourager. Une marche d’une douzaine de kilomètres les attendait. Que se passa-t-il ensuite ? Nul ne peut le dire. Personne ne revit jamais Marie et François vivants !

Monument

Ce ne fut que deux mois plus tard,