D’après l’OMS, 5 à 8% de la population de plus de 60 ans est concernée par une démence, ce qui équivaut actuellement à 50 millions de personnes touchées dans le monde entier. La cause la plus courante est la maladie d’Alzheimer, qui serait à l’origine de 60 à 70% des cas. En Belgique, environ 212 000 personnes de plus de 60 ans sont concernées par une démence, dont environ 14 106 à 22 570 personnes dans la province de Liège (par extrapolation).

Pour ces malades, leurs proches, les professionnels de la santé ainsi que toute personne intéressée, la Ligue Alzheimer ASBL organise depuis 2003 des Alzheimer Cafés. Ce sont des lieux de rencontre indépendants de toute institution médicalisée où l’accent est mis sur la convivialité. On s’y réunit autour d’une boisson, d’un gâteau, de chocolats... pour poser des questions concrètes sur la vie de tous les jours avec Alzheimer et discuter de façon informelle.



Autre objectif avoué : briser le tabou et la solitude qui vont souvent de pair avec la maladie. Ce concept de rencontres en milieu non médicalisé est déjà en place dans 46 villes en Wallonie et à Bruxelles dont 9 dans la province de Liège.



Deux inaugurations



Vu l'intérêt de ces rendez-vous, La Ligue Alzheimer annonce l’ouverture de deux Alzheimer Cafés dans la province de Liège : l’Alzheimer Café d’Ans, le jeudi 17 février, de 14 à 16 heures, et l’Alzheimer Café de Bassenge, le vendredi 18 février de 14 à 16 heures.



A Ans, le rendez-vous est donné au Plan de cohésion sociale de l’échevinat des affaires sociales d’Yves Parthoens, rue Georges Truffaut, 35 - 4432 Alleur. Les séances se poursuivront ensuite au rythme d’une par mois, chaque 3e jeudi du mois (hors congés scolaires).

A Bassenge, rendez-vous à la Maison de la Cohésion Sociale, rue Haute 9 à Eben Emael. Les séances se poursuivront ensuite au rythme d’une par mois, chaque 3e vendredi du mois (hors congés scolaire