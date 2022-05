Liège Des moutons vont notamment paître sur le verger de la Chartreuse, comme aux Coteaux.

Il y a cinq ans déjà, en juin 2017, la Ville de Liège décidait de se tourner vers un système de gestion de ses espaces verts relativement inédit… du moins pour une ville de 200 000 habitants, au XXIe siècle : l’écopâturage. Cette pratique qui consiste donc à recourir à des moutons pour entretenir des espaces verts, a pris place sur les hauteurs de Liège, aux Coteaux de la Citadelle notamment ainsi qu’à la ferme Fabry (Coteaux) et au terril Batterie Ancien (Sainte-Walburge). Deux sites auxquels se sont ajoutés depuis le parc de Cointe et le verger de Fayenbois. Le vendredi 13 mai dernier, le nouveau marché relatif à l’écopâturage à Liège a été validé par le Collège de Liège… de quatre sites gérés de la sorte, on est passé à six.