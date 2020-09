Aywaille Ils seront construits dans le prolongement des terrains du Tennis Club d’Aywaille.

C’est un sport à la mode que de nombreux fans de tennis apprécient… mais pour y jouer, il faut plus qu’une simple raquette. Le paddle, ce sport qui semble être un mix entre le tennis et le squash, compte en effet de plus en plus d’adeptes.

Pour y jouer toutefois, il faut encore trouver un terrain… d’ici peu, la commune d’Aywaille disposera de deux nouveaux terrains. Ils seront situés à côté du club de tennis situé rue de la Heid.

Lors du dernier conseil en effet, les élus ont approuvé les conditions du marché pour la construction de deux terrains de padel et des aménagements divers au Royal Tennis club d’Aywaille.

"L’objectif de cette opération est d’améliorer