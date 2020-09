Le 1er octobre prochain, le TEC, lancera son nouveau réseau structurant de lignes Express. Complémentaires à l’offre de transport existante, ces lignes permettent de relier une ville à l’autre, rapidement et en toute sécurité.

Concrètement, ce réseau sera constitué des 10 lignes existantes dont… aucune en province de Liège, mais aussi de 4 lignes "ex-WEL" renforcées et de 3 nouvelles lignes.

Ces lignes seront toutes regroupées sous un label commun : Express. Cette convergence des lignes qui ont actuellement une tarification Horizon + et des lignes WEL vers les lignes Express permet au TEC d’harmoniser son offre de transport et de la rendre plus simple et plus accessible pour ses clients.

Mais au-delà des enjeux d’harmonisation, le réseau Express, ce sera aussi trois nouvelles lignes dont une reliera Waremme à Namur. Les arrêts seront : Waremme-Gare, Omal, Braives, Hannut (2 arrêts), Avin, Burdinne, Fernelmont, Franc-Warêt, Namur (4 arrêts).

Tarif unifié

Par ailleurs, la création de cette ligne engendrera une modification de la ligne Express actuelle Namur-Hannut (81) qui sera transformée en ligne omnibus classique.

Une autre nouvelle ligne reliera Malmedy à Verviers (avec extension vers Waimes-Bütgenbach et Les Plénesses aux heures de pointe). Les arrêts seront : Andrimont, Verviers-Gare Centrale, Sart-les-Spa, Malmedy (2 arrêts), Waimes, Bütgenbach.

La tarification Horizon + s’appliquera à l’ensemble des lignes Express, permettant aux clients d’accéder à l’ensemble du réseau. Avec cette approche tarifaire intégrée, disponible notamment sur carte MOBIB, le TEC s’adresse tant au public scolaire qu’aux travailleurs qui pourront bénéficier du régime 1/3 payant ;

Tous les détails sur les lignes Express (horaires, tracés…) sont disponibles sur letec.be.