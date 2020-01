Deux personnes ont été arrêtées mardi matin par la zone de police Hesbaye-Ouest pour un braquage réalisé dans une boulangerie sur la place communale de Couthuin (province de Liège) le 11 janvier dernier, indique le parquet de Liège.

Ce soir-là, peu avant la fermeture de la boulangerie aux alentours de 18h, deux individus encagoulés s'étaient introduits dans l'établissement.

L'un d'eux avait sorti une arme et braqué la vendeuse pendant que le second faisait le guet. L'homme armé avait exigé la remise de la caisse et les deux suspects avaient rapidement pris la fuite. Des patrouilles avaient été menées par la police après le braquage.

L'enquête a continué et mardi matin, les agents de la zone de police Hesbaye-Ouest ont réalisé une perquisition domiciliaire permettant l'interpellation de deux personnes, un mineur et un majeur. Elles ont été entendues par un juge d'instruction. Le majeur, né en 1999 et en aveux, a été placé sous mandat d'arrêt.