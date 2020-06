L’extension du piétonnier du centre de Liège est annoncée de longue date mais, ces dernières semaines, les étapes semblent être franchies à plus vive allure, déconfinement oblige.

Dans la perspective d’un centre réaménagé autour du tram en effet, la volonté des autorités liégeoises est bien de doter Liège du plus grand piétonnier de Wallonie. C’est en bonne voie…

Après la rue de la Casquette et la rue Pont d’Avroy voici quelques années, c’est au tour de la rue Cathédrale de devenir, en partie et temporairement, piétonne, dès ce vendredi. Et ce n’est pas tout… Comme l’indique en effet ce jeudi l’échevin des Travaux Roland Léonard, ce lundi au conseil communal, il s’agira de mettre à l’étude un projet de réaménagement des places Xavier Neujean et de l’Opéra. L’objectif est de désigner un bureau d’études intégrant la zone dans la dynamique menée par la Ville en vue de l’extension de son piétonnier. "Il s’agit donc d’une anticipation de la réflexion pour un dossier qui sera concrétisé à l’issue du dossier du tram", indique-t-on encore au cabinet de l’échevin.

En plus de la place Xavier Neujean donc, les rues concernées sont celles qui entourent l’Opéra Royal, à savoir les rues Hamal, Georges Clémenceau et des Dominicains. "Le site concerné concentre en effet de nombreux pôles d’attractivité comme l’Opéra, la Cité Miroir, le Sauvenière et le Réflektor", constate Roland Léonard, insistant donc sur la pertinence de la manœuvre. Ce marché est estimé à 300 000 euros.

Précisons enfin qu’à terme, la volonté est bien de faire de la place Cathédrale une place presque intégralement piétonne en conservant un accès pour les véhicules rejoignant le parking en ouvrage.