On le sait, en juillet dernier, le Conseil européen s’est accordé sur la mise en place d’un plan pour favoriser la reprise et la résilience des activités en Europe et ce, après la pandémie. L’objectif européen est d’investir massivement dans une Europe verte, résiliente et numérique.

Dans ce cadre, la Belgique s’est vu octroyer une enveloppe de 5,9 milliards d’euros pour mettre sur pied son plan appelé "facilité pour la reprise et la résilience en Belgique".

En tant qu’État membre, la Belgique devait soumettre à la Commission européenne son programme comprenant une série de projets d’investissements qui correspondent aux souhaits de l’Union européenne.

Les projets soumis ce vendredi par la Wallonie doivent maintenant faire l’objet d’une mise en cohérence par le gouvernement fédéral avant de les soumettre pour un premier avis à la Commission européenne.

À ce stade de la procédure, le montant réservé à la Wallonie est de 1,480 milliard. L’ensemble des projets du gouvernement porte sur 1,975 milliard, ce qui va permettre d’aborder le dialogue avec la Commission européenne avec une certaine marge de manœuvre avant de soumettre les projets définitifs.

Seraing-Liège-Herstal

Parmi les projets retenus par le gouvernement wallon, on compte bon nombre de dossiers généraux, comme la création de logements sociaux, l’augmentation de la capacité d’accueil de petite enfance. On remarque aussi des demandes de fonds pour la reconversion de friches industrielles ou de rénovation énergétique. Il est aussi question du déploiement d’une filière wallonne "hydrogène".

Mais il y a également des projets géographiquement ciblés. Ainsi un des projets soumis a trait au tram de Liège. On se rappelle que pour des raisons budgétaires, la Wallonie en a limité le tracé à la seule ville de Liège (ligne courte). Or l’étude de la ligne tant en termes de mobilité que de pertinence territoriale avait montré que le tracé optimal couvrait un plus grand territoire.

Ce projet, pour lequel la Wallonie demande 105 millions, comprend la réalisation des études techniques et le dépôt de permis portant sur l’ensemble de l’extension et le financement des infrastructures et de la rénovation de l’espace public jusqu’à Seraing et Herstal. Rappelons que dans nos colonnes, le ministre Daerden avait souhaité, il y a quelques jours, voir ce tracé supplémentaire se réaliser.

À la place des camions

Un autre dossier concerne le projet Liège Carex. L’objectif principal est de créer sur le site de Liege Airport un railport qui permettrait de faire basculer une partie du fret aérien et/ou camionné vers le ferroviaire à grande vitesse. Ce basculement est une des réponses que la Belgique peut apporter à l’Europe pour réduire de 90 % ses gaz à effet de serre pour le secteur de la mobilité d’ici 2050 dans le cadre de son "Green Deal".

En outre, la fluidification du transport routier autour du railport sera effective directement. Les vols de repositionnement pourraient, par exemple, être largement réduits grâce à ce maillage ferroviaire du territoire européen. Le projet Eurocarex a un potentiel global de 2,95 millions de tonnes en 2025 et de 3,57 millions de tonnes en 2040. La Wallonie demande un financement de 60 millions.