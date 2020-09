A partir de ce samedi en soirée et pour une durée de deux semaines (incluant 3 week-ends), les conditions de circulation seront modifiées sur la liaison E25-E40/A602. Dans un premier temps, c’est le tronçon Chênée – Grosses-Battes, puis Chênée – Val Benoit qui seront impactés uniquement en direction de Bruxelles, pour y mener des réhabilitations de revêtement. Dans un second temps, la liaison complète connaîtra ses traditionnelles nuits de fermeture pour réaliser son entretien trimestriel.

VERS BRUXELLES UNIQUEMENT, REHABILITATION DE REVETEMENT ENTRE CHENEE ET GROSSES-BATTES, PUIS VAL BENOIT

Pendant cette première phase, du samedi 12 au lundi 21 septembre, c’est le sens vers Bruxelles qui sera impacté, sur le tronçon compris dans un premier temps entre la sortie n°39 "Chênée" et la sortie n°38 "Belle-Île/Angleur".

• Le premier week-end, du samedi 12, à 21h au lundi 14 septembre à 6h30, cette section sera complètement fermée. A noter que la sortie n°39B "18 Arcades" restera quant à elle fermée jusqu’au mardi 15 septembre en matinée.

• Dans le courant de la semaine, du lundi 14 au vendredi 18 septembre, en complément de fermetures de nuit (de 19h30 à 6h30, vendredi non inclus), la section restera limitée à 50 km/h en journée.

Le second week-end, du samedi 19 en soirée (21h) au lundi 21 septembre au matin (6h30), la zone fermée sera étendue jusqu’à la sortie n°37 « Val Benoit ».

FERMETURES NOCTURNES CLASSIQUES POUR ENTRETIEN TRIMESTRIEL

Suivra alors une semaine de fermetures nocturnes « classiques » pour l’entretien trimestriel, du lundi 21 septembre au samedi 26 septembre, chaque nuit de 21h30 à 6h30 entre l’échangeur n°35 « Avroy/Laveu » et l’échangeur n°39 « Chênée » dans les deux sens de circulation. La circulation sera également réduite à une seule voie pendant ces mêmes nuits entre les sorties « Embourg » et « Chênée » et entre les sorties « Bonne Fortune » et « Avroy » dans les deux sens de circulation.

Une dernière nuit de fermeture est prévue du samedi 26 septembre à 21h au dimanche 27 à 12h.

Les déviations habituelles seront mises en place via l’A604, itinéraires S1 et S20.

Pour rappel

La fermeture trimestrielle de la liaison permettra d’effectuer divers nettoyages, l’entretien de la ventilation ainsi que des équipements électromécaniques. Ces travaux sont nécessaires afin d’offrir des conditions de sécurité et de mobilité optimales aux usagers qui empruntent la liaison E25-E40/A602.

Ce regroupement de chantiers d’entretien permettra de réaliser des économies en effectuant une seule pose de signalisation, de moins impacter le trafic et d’assurer une meilleure sécurité des ouvriers en utilisant une signalisation fixe.

Pour rappel, en 2019, la moyenne de fréquentation de la liaison E25-E40/A602 s'élevait à environ 75.000 véhicules par jour.