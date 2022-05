La police a été avertie d'un vol survenu dans une habitation entre le 25 et le 29 mai 11h à Liège.

Les deux voleurs, en séjour illégal, ont été interceptés. La police les a retrouvés dans l'habitation. L'immeuble est abandonné depuis le décès de son propriétaire, et mis en vente.



Sur eux, la police a retrouvé plusieurs bijoux et objets de collection. L'héritier de la maison a reconnu les objets et dit aux policiers être certain qu'ils venaient de l'habitation.

Mohamed, né en 1990, et Yassine, né en 2000, ont dit ne pas être des voleurs mais squatter les lieux depuis deux jours.