Sur une initiative de la ministre du Patrimoine Valérie De Bue, le Gouvernement de Wallonie a accordé deux subventions pour restaurer le patrimoine liégeois pour un montant total de 958.447 euros. La première concerne la restauration du Château de Boëlhe à Geer et la seconde la restauration de l’Eglise Saint-Lambert à Hermalle-sous-Argenteau dans la province de Liège.

Un montant de 700.214 euros sera alloué à la restauration des façades et des toitures de l’Eglise Saint-Lambert située à Oupeye. Construite au bord de l’eau en 1780, cet édifice fût classé en juillet 1984. La subvention accordée servira entre autres à: la restauration complète des façades et toitures classées ; le remplacement de la couverture en ardoises naturelles ; et la réalisation des travaux intérieurs d’aménagement de sanitaires.



Et à Geer...



Par ailleurs, une subvention de 258.233 euros sera accordée pour la restauration des toitures du Château de Boëlhe situé dans la commune de Geer. Cette imposante bâtisse, à trois corps, fût construite dans la 2e moitié du XVIIIe siècle et classée comme monument en 1982. Elle est entourée d’un parc, site classé, comptant des arbres remarquables. En 2018, le château a subi d’importants dégâts dus à une tempête suivie de réparations provisoires pour protéger les toitures et les charpentes. Les travaux prévus ici porteront notamment sur : la restauration de l’ensemble des toitures et des charpentes ; et la restauration/le contrôle des lucarnes et de leurs menuiseries. A l’issue de ces travaux, le château sera réaffecté en deux logements et habité en partie par son propriétaire.