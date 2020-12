Ce vendredi 18 décembre, les autorités communales de Seraing ont inauguré les deux premiers terrains de padel du territoire sérésien. Particularité : ces terrains sont couverts ce qui, en Belgique, est une première.

Précisément, les travaux ont débuté en août dernier au niveau du site du Tennis Club de Seraing, situé square des Primevères. "Après près de cinq mois de travaux, il dispose dorénavant de six terrains de tennis, dont deux synthétiques éclairés, ainsi que de deux terrains de padel, également couverts et pouvant s’ouvrir sur tout son périmètre à 2,50 mètres", se réjouissent les autorités sérésiennes.

"Le padel est un sport en pleine expansion. Il séduit de plus en plus de personnes qui sont évidemment très demandeuses quant à la création d’un établissement qui lui est 100 % dédié", souligne Philippe Grosjean, échevin des Sports. "Je suis donc très heureux que la Ville de Seraing puisse proposer une structure aussi rare. De plus, cette concrétisation était une véritable volonté de ma part lorsque j’étais président du club. À cette époque, j’avais réussi à obtenir le budget nécessaire pour débuter le chantier et c’est finalement avec plaisir et fierté que j’ai pu le développer en tant qu’Échevin des Sports".

En toute discrétion !

La Ville de Seraing a octroyé un subside exceptionnel au Tennis Club de Seraing pour lancer et surtout finaliser les travaux. Des membres et sympathisants se sont également chargés de faire le cahier des charges, de lancer le marché et d’obtenir les divers permis.

"Les deux nouvelles infrastructures du club sérésien sont donc fin prêtes à accueillir leurs premiers usagers, en toute sécurité mais aussi et surtout en évitant tout désagrément sonore pour les riverains. En effet, celles-ci ont volontairement été "encastrées" dans un talus pour permettre aux citoyens de ne rien entendre des entraînements sportifs et ne sont accessibles que grâce à un système d’accès sécurisé par badge".

On précise enfin que ces terrains seront disponibles dès ce lundi 21 décembre 2020 à la population par location ou par abonnement, sur réservation.