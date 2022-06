Deux trains sont bloqués sur les voies, indique le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire Infrabel. Des locomotives d'assistance ont été dépêchées pour secourir les deux trains bloqués sur la ligne à haute vitesse. Les trains sont déviés dans la mesure du possible sur la ligne 36 entre Louvain et Liège. La cause du problème à la caténaire n'est pas encore connue, précise Infrabel.

Les convois bloqués seraient un train à haute vitesse Thalys qui reliait Paris à Cologne, et un train IC qui reliait Ostende à Eupen. Des centaines de passagers seraient à bord de ces deux trains, stoppés respectivement à Bierbeek et Waremme. Une phase de préalerte a été enclenchée, ce qui est la procédure normale dans ce genre de situation.

Evacuation en cours

Les passagers sont en train de sortir du train. Ils vont être déplacés et pris en charge par les agents de sécurail. Des bus sont mis à disposition pour rejoindre Liège.

Un petit poste de secours a également été installé pour les passagers pris dans la fournaise. La protection civile de crisnee est en route pour effecteur une distribution d’eau. A ce stade, aucun malaise n'est à déplorer.