Dans la nuit de mercredi à jeudi, deux jeunes de 20 ans, en séjour illégal, ont été privés de liberté, après avoir commis plusiuers tentatives de vols. C'est en effet un témoin qui a aperçu les deux gaillards, circulant vers 2 h du matin, rue du Pommier, dans le quartier Saint-Léonard à Liège. Alors que l'un des deux pénétrait dans un véhicule, l'autre faisait le guet... à un moment, ils se sont retrouvés ensemble dans un autre véhicule. Prévenue, la police est intervenue et a intercepté les voleurs. Sur ces derniers, on a retrouvé un modem, des peluches et des chaussures.

S'ils contestent les faits, un marteau brise vitre était également en leur possession. Déjà connus de la justice, ils vont être déférés au parquet de Liège.