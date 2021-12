En août 2017, l’Opéra Royal de Wallonie-Liège se lançait, à l’initiative du défunt directeur général Stefano Mazzonis di Pralafera et avec le soutien de la Fondation Polycarpe, dans un projet inédit : organiser un Concours International de Chefs d’Orchestre spécifiquement consacré à l’Opéra.

En août 2017 avait lieu la première édition du Concours International de Chefs d’Orchestre d’Opéra, une expérience alors inédite lors de laquelle 49 candidats issus de 20 pays ont eu la chance de diriger l’Orchestre, les Chœurs et la Maîtrise de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège ainsi qu’une pléiade de solistes internationaux. Ils ont étés jugés par un jury international composé de personnalités d’envergure. Le Concours avait attiré un public nombreux et passionné lors des différentes épreuves. Le Deuxième prix avait été attribué conjointement aux chefs Pierre Dumoussaud (Fr) et Michele Spotti (It), deux artistes qui mènent aujourd’hui une belle carrière à l’international.

Prévue initialement en août 2020 puis annulée à cause de la pandémie de COVID-19, la deuxième édition du Concours sera organisée à l’Opéra Royal de Wallonie-Liège du 16 au 21 août 2022.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que toutes les équipes de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège préparent déjà l’organisation de cette deuxième édition, "qui nous réserve à coup sûr de belles découvertes."

Le déroulé des épreuves et la composition du jury seront précisés début janvier, conjointement avec l’ouverture des inscriptions. Celles-ci seront réservées aux candidats de toutes nationalités nés après le 1er janvier 1985.