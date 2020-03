Nous l’évoquions voici plus d’un an déjà, un (premier) projet éolien doit voir le jour, dans le plus grand zoning de Wallonie que sont les Hauts-Sarts, situés le long de l’E40, à cheval sur les communes de Herstal et Oupeye… Malgré un recours introduit en 2019, le permis a bien été obtenu (durant l’été dernier) et la société Luminus, porteuse du dossier, annonce le lancement des travaux avant fin 2020. Après ce mât déjà posé dans le zoning Crealys à Gembloux, il s’agirait de la deuxième éolienne érigée dans un zoning en Wallonie.

Mais ce n’est visiblement pas la dernière… aux Hauts-Sarts. En effet, le vent semble propice aux projets de ce genre et, aujourd’hui, une enquête publique relative à l’installation d’une nouvelle éolienne vient de s’achever, ce lundi 9 mars 2020. Réalisée sur base d’une demande de permis introduite par la SA Luminus, une nouvelle fois, elle concerne un mât qui prendrait place route de Liers, au niveau de l’entreprise Safran, dans la zone 3 des Hauts-Sarts.

"Le principe serait le même que pour l’éolienne de NRB", nous confirme le porte-parole de la SA Luminus. C’est-à-dire que l’entreprise (Safran) bénéficierait d’une grande partie de l’énergie produite, pour ses installations, mais que l’éolienne en elle-même resterait bien une propriété de Luminus. Une partie de l’énergie (celle qui n’aurait pas été consommée par l’entreprise) serait donc redirigée vers le réseau.

Dans le cas présent, l’éolienne aurait une capacité maximale de 1,5 MW.

À noter que ce deuxième projet, qui semble respecter tous les prescrits légaux en la matière (nuisances, sécurité, éloignement par rapport aux premières habitations), est sensiblement plus modeste que le projet d’éolienne prévu pour NRB. Ici, en effet, on ne parle pas d’un mât de 180 mètres de haut mais bien d’un mât de 105 mètres.