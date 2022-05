Après une pause forcée suite à la pandémie, pour la 2e édition, l’échevine du Bien-être animal de la Ville de Liège, Christine Defraigne, a annoncé que le Rendez-vous canin de 2022 aurait lieu dans le parc canin de Cointe… où d’autre ? C’est le samedi 2 juillet prochain que cette rencontre sera organisée, de 12 h à 17 h 15.

Durant cette après-midi, les propriétaires de chien pourront venir tester leur lien avec leur chien sur un parcours composé de petites épreuves. Différentes animations sont également au programme de cette après-midi.

Le but ultime de cette journée dédiée au chien est avant tout de sensibiliser les Liégeoises et le Liégeois au bien-être animal.

En pratique, la journée débutera à 12 h par l’accueil des participants et par un mot de l’échevine Christine Defraigne. Les parcours débuteront à 13 h avant que la brigade canine de la Police de Liège n’effectue une démonstration (13 h 45). Vers 15 h, une rencontre avec la Cellule Bien-Être animal de la Ville de Liège est organisée.

Les parcours reprendront alors à 15 h 15, jusqu’à 16 h... moment prévu pour une rencontre avec les équipes de la SRPA et de l’ASBL Entrevues.

À 16h20, poursuite du parcours et, à 17h15, proclamation des résultats par le jury et clôture. Un jury sera présent pour juger les prestations des propriétaires et de leurs fidèles compagnons.

Pour rappel, le parc canin de Cointe est situé au lieu-dit du "terrain rouge", le long du boulevard Kleyer (n°188) dans le quartier de Cointe, juste à côté de l’actuel skatepark. Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire à l’adresse suivante : echevinat.bienetreanimal@liege.be.

Restaurations et boissons prévues sur place.