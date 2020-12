C’est à la suite de la découverte à Schöningen (Allemagne) des plus anciennes armes de chasse en bois de l’humanité puis d’une dent de félin, le tigre à dents de sabre aujourd’hui éteint, le tout datant d’il y a 300 000 ans, qu’une exposition témoignant de la longue relation entre nos ancêtres et les grands prédateurs a été mise sur pied. Cette exposition venue d’Allemagne, et intitulée Félins ! Du tigre à dents de sabre au chat domestique, est à découvrir au Préhistomuseum (Ramioul), qui rouvre ses portes ce samedi.

" C’est une exposition d’archéologie, d’éthologie, de paléontologie et aussi de sociologie puisqu’elle interroge sur la place des félins dans l’imaginaire collectif ", souligne Fernand Collin, directeur du Préhistomuseum, qui assure que les visiteurs pourront admirer l’exposition dans des conditions Covid-safe.

En effet, à l’entrée de l’espace d’exposition, un totem comportant dix emplacements a été installé. Celui-ci est destiné à accueillir l’étiquette que chaque bulle de visiteurs recevra en arrivant. Et si les dix emplacements sont occupés, il suffira de commencer par le village des expériences où trois ateliers feu/argile et rhombe (instrument de musique) sont proposés ou encore d’aller explorer l’une ou l’autre zone du site, avant de revenir découvrir l’exposition.

Celle-ci démarre en expliquant les éléments qui ont été pris en compte pour déterminer que la dent découverte à Schöningen est bien celle de l’Homotherium latidens, le tigre à dents de sabre, que les enfants connaissent mieux sous le nom de Diego dans le dessin animé L’Âge de glace. Les visiteurs pourront admirer un spécimen avec ses jeunes ayant été reconstitués comme ils auraient pu être.

Face à face…

Les visiteurs y verront aussi des vestiges d’autres félins, pourront prendre part à des activités interactives, comme estimer la puissance de morsure de différents félins, et même s’offrir un face-à-face, mais sans le moindre danger, avec un tigre ou un lion…

" En Belgique, nous n’avons pas encore retrouvé de traces du tigre à dents de sabre mais cela ne veut pas dire qu’il n’y en avait pas à l’époque préhistorique… L’endroit le plus proche d’Europe se situe aux larges des côtes anglaises mais nous avons retrouvé, par contre, le lion des cavernes, notamment ici à Ramioul. Des vestiges indiquent qu’il y avait aussi le lynx et la panthère dans nos régions ", précise Jennifer Kedzia, commissaire de l’exposition.

Félins ! Du tigre à dents de sabre au chat domestique est à découvrir, à Flémalle, jusqu’au 31 août 2021.