Aywaille Un gigantesque échafaudage recouvrira le bâtiment classé durant plusieurs années…

Il y a des journées meilleures que d’autres et celle vécue par les équipes en charge du chantier de protection de l’église de Dieupart à Aywaille, ce jeudi, ne fut pas la plus simple… car malgré les impressionnants dispositifs déployés, un couac n’a pas permis de réaliser l’opération délicate prévue. Ce n’est toutefois que partie remise puisque le toit temporaire censé recouvrir l’église du XIIe siècle devrait être installé dans le courant de la semaine prochaine.

Les habitants d’Aywaille et des environs l’ont en effet aperçu en circulant sur la nationale reliant Remouchamps à Aywaille : d’impressionnants échafaudages sont installés contre et à côté de l’église de Dieupart, un bâtiment classé vieux de huit siècles. En cause : l’affaissement du toit détecté l’an dernier et qui nécessitait une intervention urgente.