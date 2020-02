Au total, ce sont 3 000 arbres qui ont été plantés à Seny sur la commune de Tinlot.

Dimanche, Luminus et Jane Goodall institute Belgium organisaient « Forest in One Day » à Seny, sur la commune de Tinlot. Pour l’occasion, près de 400 personnes ont planté 3 000 arbres de 9 à 16 heures.

Tout au long de la journée, les petits et les grands se sont relayés sur une parcelle de 2 hectares, afin d’y planter des arbres. L’engouement des citoyens pour cet événement a été tellement important, que les organisateurs ont été contraints de bloquer les inscriptions. Malgré la météo venteuse, ils étaient nombreux à venir agir pour la planète en ce jour de Chandeleur.

« Forest in One Day » est organisé chaque année depuis 2014. L’objectif étant de planter des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique. Pour l’édition 2020, 18 000 arbres ont été plantés à Tinlot, Hoeselt et Waasmunste. 1,2 million d’arbres supplémentaires seront plantés en Afrique durant cette année.

À Tinlot, la zone ciblée par l’action de ce dimanche, représentait une surface de 2 hectares dans une forêt en comprenant 29. Il y a quelques années, cette forêt a été victime du scolyte de l’épicéa et de la chalarose du hêtre, ce qui a décimé la population d’arbres.

L’entreprise liégeoise Sylva Nova, spécialiste de la gestion forestière, qui s’occupe de cette parcelle, a sélectionné 7 sortes d’arbres pour reboiser cette zone. « Il est important de diversifier nos forêts, pour qu’elles survivent. C’est la raison pour laquelle on replante ici plusieurs essences d’arbres différentes », a indiqué Pierre Hermans, fondateur de Sylva Nova.

La commune a tout de suite été emballée à l’idée de participer à cet événement. « On est venu vers nous, afin de nous proposer de participer à cette action et on a tout de suite été emballé, explique Christine Guyot, bourgmestre de Tinlot. C’est une façon de sensibiliser nos administrés à une situation interpellante. À Tinlot, une série de mesures sont prises pour lutter contre le réchauffement climatique. Un événement comme celui-ci à grande échelle, est une excellente façon de mettre en valeur nos actions». Notons que tous les membres du collège communal étaient présents en ce dimanche.