Tribunal Les gardiennes ont dénoncé de mauvais traitements.

Martine, une directrice de crèche d’Embourg âgée de 62 ans, encourt 12 mois de prison avec sursis car elle est soupçonnée de coups et blessures, de traitements dégradants sur des enfants qui étaient sous sa garde au sein de la crèche à Embourg. Cinq familles se sont constituées parties civiles à l’encontre de la dame qui nie les faits.

La prévenue doit répondre de coups et blessures entre 2012 et 2014 et de traitements dégradants qui auraient été commis entre 2006 et décembre 2016. Plusieurs plaintes ont atterri à l’ONE. Des parents mais aussi des anciennes employées de la crèche ont expliqué que la directrice se montrait brusque avec certains enfants. "Je l’ai vu porter une gifle à une fillette", nous avait expliqué une ancienne stagiaire. Des parents ont constaté des coups bleus qu’ils attribuent à la directrice. Certains déclarent qu’elle aurait attaché