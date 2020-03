Elle demande aux riverains leurs images de caméras de surveillance

Alors que des fouilles ont eu lieu en Meuse cette semaine pour retrouver Charles Johnen, la police a lancé un deuxièle appel à témoins.

Pour rappel, le vendredi 6 mars, vers 2 heures du matin, Charles Johnen, âgé de 20 ans, a été aperçu pour la dernière fois Place Coronmeuse à Liège, alors qu’il revenait d’une soirée estudiantine au ‘Chapi’ à Liège.

La police demande à toute personne habitant les quartiers Saint-Léonard, Droixhe et Coronmeuse disposant de caméras de surveillance, de préserver les images filmées la nuit du 6 mars entre 2 heures et 6 heures du matin, et de se manifester auprès des enquêteurs de la police.

De même, il est demandé à toute personne qui a conversé avec Charles durant la soirée ‘Chapi’, et à ceux qui auraient pu le croiser après la soirée de se manifester auprès des policiers.

En outre, si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.