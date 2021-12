Les parents de Matteo Cuypers sont sans nouvelle de lui depuis qu'il a quitté l'école ce mercredi à midi. Ses effets scolaires ont été retrouvés dans le bois de la Vecquée, non loin de l'école.

Sa disparition est jugée inquiétante. Toute personne qui aurait des informations est invitée à contacter la police de la zone Seraing-Neupré 04 330 40 00 ou le 101.

Attention, la police de la zone demande aux citoyens de NE PAS se rendre pour le moment sur le terrain, dans le bois de Seraing, afin de préserver toutes traces susceptibles de le retrouver.

Tout les moyens humains et matériels, drones, hélicos, chiens sont déployés afin de le retrouver.

L'espoir est de retrouver Matteo le plus rapidement possible, sain et sauf.