Depuis le moment de sa disparition, la famille n'a plus eu de nouvelles de la jeune fille. Le 13 août dernier, Margaud Ceylan n'a pas rejoint son domicile. Cela fait à présent 12 jours que la jeune fille de 16 ans n'a plus donné signe de vie. Sa disparition est jugée comme "inquiétante".

Margaud mesure entre 1m60 et 1m65, elle a de longs cheveux bruns, est de corpulence mince et a des yeux bruns/verts. Au moment de sa disparition, la jeune fille portait des boucles d'oreilles de type créoles, des baskets blanches de la marque Puma et un sac en bandoulière noire.

Si vous avez aperçu Margaud ou souhaitez apporter un témoignage qui pourrait aider les autorités, vous pouvez contacter Child Focus via le 116 000 ou la police au 0800 30 300.